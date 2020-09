Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 16:22

Laha tenuto molte persone con il Ilary Blasi ha documentato diversi momenti della fuga del topo e delle prodezze di Donna Paola (il gatto domestico) nel prenderla, ma sono riusciti i nostri eroi a sconfiggere il temuto roditore?La risposta arriva proprio dalla conduttrice televisiva che nelle sue Instagram stories mostra la seconda parte dell'attesa battaglia topo vs uomo. Nel secondo tempo protagonista indiscusso è Francesco Totti che, armato di scopa, prova in ogni modo a convincere la predatrice Paola a uscire di casa in modo da liberare il topo. Ebbene sì, il terribile felino infatti, per spirito ambientalista e animalista, non ha mai avuto intenzione di mangiare la preda ma si è solo limitata a giocarci, spostandola di volta in volta in varie parti della casa tra il panico generale.Totti però, pur aprendo porte e finestre e sollevando con coraggio epocale le tende, non riesce ad allontanare il topo. Nella battaglia intervengono anche i figli, Christian che sembra essere più coraggioso del papà e Chanel, scettica e intimorita ma comunque pronta ad eseguire i comandi per il piano di attacco. Tutto sembra procedere per il meglio quando Paola finalmente lascia la sua preda che però, piccola e veloce, scappa facendo perdere le sue tracce. Una fine più o meno degna di un'epopea social.