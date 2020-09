Francesco Totti torna alla Roma: contatti con Friedkin, fumata bianca vicina

di Francesco Balzani

“Tornerò alla Roma a tempo debito”, aveva d’altronde detto qualche giorno fa a La Repubblica con tanto di caloroso benvenuto a Friedkin. E il tempo, quel maledetto tempo che lo aveva costretto a mollare, sembra stavolta quella giusto a 16 mesi dall’infuocata conferenza stampa d’addio. Decisivo l’addio dei nemici Pallotta e Baldini che gli hanno reso impossibile la vita prima da calciatore e poi da dirigente senza nomina. Dan e Ryan Friedkin sbarcheranno nella capitale entro il fine settimana. Il ritorno del Re per svegliare il “gigante addormentato”. Dopo un anno e passa di esilio forzato Francesco Totti è vicinissimo a rientrare nella sua Roma . Negli ultimi giorni, infatti, i contatti tra i Friedkin e lo storico numero dieci si sono intensificati e dovrebbero portare alla“Tornerò alla Roma a tempo debito”, aveva d’altronde detto qualche giorno fa a La Repubblica con tanto di caloroso benvenuto a. E il tempo, quel maledetto tempo che lo aveva costretto a mollare, sembra stavolta quella giusto a 16 mesi dall’infuocata conferenza stampa d’addio. Decisivo l’addio dei nemici Pallotta e Baldini che gli hanno reso impossibile la vita prima da calciatore e poi da dirigente senza nomina. Dan e Ryan Friedkin sbarcheranno nella capitale entro il fine settimana.

E in agenda c’è il famoso caffè con Totti Il 27 settembre è data troppo ghiotta per tre motivi: è il 44° compleanno di Francesco, si gioca Roma-Juve e all’Olimpico per la prima ci sarà Friedkin. Non è improbabile vedere i due fianco a fianco (con le dovute distanze) in tribuna. . Totti e il Ceo Fienga si sono sentiti spesso fino ad arrivare ad incontrarsi diverse volte tra Roma e Milano. Probabile un ruolo da direttore tecnico al fianco del direttore sportivo per Francesco anche se l’ingresso potrebbe essere graduale in attesa di disegnare il quadro dirigenziale ancora in alto mare.

