Ilary Blasi, brutta avventura domestica: un topo entra in casa e il gatto tenta di mangiarlo. La reazione di Totti spiazza tutti

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

spiazza tutti. Oggi, un topolino si è intrufolato nel giardino di casa Totti, finendo suo malgrado tra le grinfie del gatto Paola (diventato famoso sui social per la sua inusuale silhouette).Ilary Blasi ha documentato l'incontro tra gatto e topo sulle storie di Instagram. Il gatto Paola annusa il topolino, lo prende tra le zampette, sembra volerci giocare.Ma c'è un lieto fine. La Capitana racconta come è andata a finire. Il gatto Paola non ha mangiato il topo, che è vivo e vegeto ed è uscito dalla casa. Ma non finisce qui.E lui reagisce con la sua proverbiale spontaneità: «». Immediati i commenti ironici dei fan sul bizzarro incontro tra il gatto Paola e il topolino: «». Risate social.