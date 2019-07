Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, paura per la figlia Lavinia caduta dalle scale: ecco come sta

Chiara Ferragni e il tenero video di Leone sul divano, i fan notano due particolari​

La Bibi sta meglio, ieri ci siamo veramente spaventati come tutti i genitori quando i propri figli si fanno male

Giovedì 4 Luglio 2019, 17:42

Attimi di terrore pere la moglie. I due, infatti, hanno vissuto ciò che un genitore non vorrebbe mai essere costretto a vedere: la loro secondogenita,detta Liv, è infatti, battendo con la testa sui gradini.Come rivelato dallo stessosu Instagram, la bimba, che ha tre anni, sta bene nonostante la caduta e la paura. «La bibi si è fatta male, è caduta di faccia sulle scale. Un grande spavento, una botta ai denti e al labbro. Non dovrebbe essere nulla di grave. Le 2 sue sorelle, Mia e Lollie, l’hanno curata e non si sono staccate da lei un secondo. L’amore è la cura migliore, sempre», ha scrittoSuccessivamente, sia su Instagram Stories che su un post,ha voluto rassicurare i follower: la sua bimba sta bene e non si stacca un attimo dal fratello maggiore, Leone, ma anche da Mia, la figlia avuta dal figlio di Roby Facchinetti con Alessia Marcuzzi. «» - ha scritto- «Fortunatamente il dentino è un po’ rientrato però dovrebbe andare tutto a posto, grazie a tutti voi per i messaggi».