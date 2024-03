Fedez, Lorenzo Fragola lo stronca: «Non ho mai ricevuto supporto da lui. Il nostro rapporto? Pessimo»

di Dajana Mrruku

A 10 anni dalla sua vittoria a X Factor, Lorenzo Fragola torna a parlare della musica, del successo, della salute mentale e di Fedez, suo giudice durante il talent show. Al suo debutto nel nuovo ruolo, il rapper riuscì a portare Fragola in finale (e a vincere) l'ottava edizione di X Factor. Il cantante siciliano sembrava aver instaurato un ottimo legame con lui, ma così non è stato.

Le parole di Lorenzo Fragola su Fedez

Lorenzo Fragola ha rivelato in che rapporti è rimasto con Fedez, suo giudice ai tempi della vittoria ad X Factor e, poi, suo manager, anche se per poco tempo.

Al Messaggero, il cantante siciliano ha rivelato: «ll rapporto (con Fedez, ndr.), pessimo, durò pochissimo. Non aveva niente a che fare con il mio modo di vedere le cose. Era stato il mio giudice e in un momento in cui non sapevo di chi fidarmi mi aggrappai a lui. Non avevo molta scelta. Da parte sua non ricevetti alcun supporto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 17:58

