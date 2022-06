Fedez e J-Ax, a Muschio Selvaggio chiariscono il dissing di anni fa: ecco i motivi

Special guest per l'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio: J-Ax. Il programma radiofonico di Luis Sal, Martin e Fedez si è chiuso con una puntata degna di nota. Infatti, no è stato un caso scegliere il rapper, a sole 24 ore dal grande concerto benefico (“LoveMi“) che i due “Comunisti col rolex” terranno a Milano domani, 28 giugno. Nel corso della loro lunga chiacchierata, i due hanno fatto chiarezza sul vero significato di una canzone di J-Ax, Timberland Pro, che aveva scatenato i sospetti di molti fan ma anche di Fedez stesso. Il pezzo era uscito a maggio del 2019, in un periodo in cui Fedez e J-Ax già non si parlavano più. Nella canzone c’era un estratto, in particolare, che come anche riportato da All Music Italia, aveva scatenato il gossip, proprio perchè sembrava un riferimento al dissing (ossia il denigrare qualcosa o qualcuno) con Fedez.

«Non ho niente da dimostrare né da compensare, quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il c…. normale» cantava J-Ax nel verso, interpretato da alcuni come frecciatina al suo antagonista.

L'artista ex Articolo 31 ha spiegato che il pezzo non voleva essere in alcun modo critico o ironico nei confronti di Fedez. «Era in generale, poi mi sa che era antecedente alla tua Lamborghini. Neanche dicevo che tu ce l’hai piccolo e io ce l’ho grande» ha commentato Ax, che ha avuto così occasione di chiarire tutto. A questo punto Fedez racconta, in tutta onestà: «Molti l’avevano associato ad un dissing e anche io, non sentendoci, avevo pensato che fosse un dissing». Inoltre, i due hanno anche ripreso i motivi della rottura di 4 anni fa, sostenendo di avere due caratteri molti diversi.

Un punto chiave sul quale entrambi si sono trovati d’accordo è stato il fatto che la loro posizione "alla pari” in società sia stato uno dei motivi principali che poi avrebbe generato lo scontro. Ax ha commentato: «Lui aveva delle follie compatibili con le mie, come la passione per il punk rock californiano. […] Però abbiamo delle cose in cui siamo diametralmente opposti. Secondo me è una cosa che funziona tantissimo quando fai musica assieme. Ma in un’azienda no»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 21:47

