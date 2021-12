Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu furiosa: «Basta parlare della sua identità sessuale»

Uno dei personaggi che ha fatto più chiacchierare a Ballando con le Stelle è stato sicuramente Federico Lauri. Nonostante l'hair stylist dei vip abbia dimostrato capacità di mettersi in gioco l'attenzione di giudici e telespettatori è sempre stata sulla sua identità sessuale. Nonostante Federico Fashion Style (questo il nome d'"arte" del parrucchiere) si sia raccontato a cuore aperto smentendo più e più le voci delle malelingue che ipotizzava lui fosse gay, i rumors non si sono mai spenti. A scendere in campo a difesa del vip ora ci ha pensato la moglie Letizia Porcu che si è sfogata in un'intervista rilasciata al settimanale Vero. Le continue illazioni sull'identità sessuale della star hanno ferito molto la moglie.

La difesa di Letizia per Federico

«Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina». È stato lo stesso Federico durante il talent a raccontare il percorso fatto di sofferenze per avere la figlia Sophia Maelle arrivata tramite la fecondazione assistita. «Essere sua moglie è molto impegnativo» difende così Letizia il suo Federico che a Oggi è un altro giorno aveva già chiarito la questione: «Sono etero non ho nulla da nascondere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA