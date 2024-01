Federica Pellegrini torna a casa dopo la nascita di Matilde: scortata dai suoi 'bodyguard'

di Dajana Mrruku

Federica Pellegrini è diventata mamma solo da una settimana, il 3 gennaio, della piccola Matilde, in un anno olimpionico, come sperava il papà della campionessa (che sia di buon auspicio?). «Sono stati due giorni complicati», avevano scritto Federica e Matteo Giunta, suo marito, sui social per annunciare la nascita della loro prima figlia, tanto voluta. Mamma e papà sono tornati a casa da pochi giorni con la figlia e ad attenderli c'erano i bodyguard di Matilde, pronti a difenderla contro ogni ingiustizia e dalle cattiverie della vita.

Il rientro a casa

Federica Pellegrini ha condiviso sui social uno scatto del suo rientro a casa dopo il parto della piccola Matilde.

Chi ha un cane in casa sa perfettamente quanto questi animali sviluppino un senso di protezione verso un essere così piccolo e così è stato per Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca che si sono seduti accanto alla loro nuova padroncina e futura compagna di avventure e di giochi.

«Bodyguards di altissimo livello», ha scritto Federica, facendo riferimenti ai suoi amati cani che si sono mostrati subito pronti ad accogliere e amare Matilde, appena arrivata in casa.

