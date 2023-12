⁠Federica Pellegrini e le voci di flirt con Alberto Tomba, lei rivela: «Ecco la verità. Matteo non era geloso...»

di Dajana Mrruku

Federica Pellegrini sta vivendo un periodo molto felice della sua vita, la piccola Meringa sta per venire al mondo, la prima figlia con Matteo Giunta, suo marito. Di recente ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha voluto chiarire alcune voci che erano circolate su lei e il presunto flirt con Alberto Tomba, ex re degli sci. Andiamo a leggere che cosa ha dichiarato Federica che si sta preparando al parto (che avverrà probabilmente in acqua).

Federica, il flirt con Alberto Tomba

Federica Pellegrini ha deciso di rispondere in maniera chiara e limpida alle voci che in passato la volevano legata sentimentalmente ad Alberto Tomba. «No, la vera amicizia è scattata tardi.

Il parto è alle porte

«Il parto è previsto fra Natale e Capodanno, la data indicativa è il 29 dicembre - ha confessato Federica Pellegrini a Diletta Leotta durante il podcast Mamma Dilettante 2 -. Mia mamma tifa affinché la bimba nasca il 30 dicembre, giorno del suo compleanno, mentre mio papà vorrebbe che la bimba nascesse nel 2024, l’anno olimpico».

