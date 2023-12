Federica Pellegrini, la lettera commovente alla figlia nel giorno del funerale di Giulia: «Nascerai in un mondo difficile»

di Dajana Mrruku

Federica Pellegrini sta vivendo gli ultimi giorni della gravidanza con serenità, ma anche un po' di paura. Ha dichiarato di voler partorire in acqua perché «conosco molto di più il mio corpo in acqua, per me è un elemento tranquillizzante», ma non esclude il parto normale. La Divina ha raccontato alcuni dettagli del suo ultimo anno incredibilmente pieno di successi, anche fuori dalla piscina.

Andiamo a leggere alcuni dettagli di questo periodo, rilasciati durante l'intervista a Vanity Fair.

Federica Pellegrini, conto alla rovescia per il parto. I fan: sarà il Natale più bello della tua vita

Federica Pellegrini, la scoperta della gravidanza

Elegante e sensuale, con il pancione e il respiro un po' affannato.

Federica Pellegrini è radiosa mentre parla della gravidanza arrivata quasi al termine, «dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno, ma potrebbe farci un regalo e arrivare con l'anno nuovo», ha detto.

I nove mesi sono trascorsi abbastanza velocemente, lei e Matteo Giunta hanno scoperto di aspettare una bambina a fine aprile: «Sono sempre stata molto precisa con il ciclo, un orologio. Quando ho visto il ritardo di un giorno – e quando aspetti per mesi anche un giorno è tutto – volevo subito fare il test. Ma Matteo no. Dopo tre giorni, ancora, aspetta, e anche dopo cinque. Alla fine della settimana ho detto basta, facciamo il test. L’ho fatto, l’ho lasciato in bagno e l’ha guardato lui. Poi è uscito con la faccia da imbecille: eravamo incinti!»

I brutti sogni

Federica Pellegrini ha raccontato di aver fatto molti sogni brutti che partivano già prima della scoperta della gravidanza.

«All’inizio la mia mente e io stavamo metabolizzando un insieme di tensioni messe insieme, le paure del subconscio sono state riattivate dall’ansia che non sai mai come andranno quei tre primi mesi. Per uscirne ho dovuto chiamare la mia psicologa, le ho detto: dobbiamo farci due chiacchiere perché non ne vengo fuori. Avevo il terrore ad andare a dormire per i sogni che facevo. Dopo tre, quattro incontri, ne sono uscita. Ma è stato molto potente. Forse anche per questo, quando abbiamo scoperto che ero incinta, non è che abbiamo festeggiato. Tra di noi c’è stata tantissima emozione, però siamo due che hanno molto i piedi per terra, quindi ci siamo detti: adesso calma, è delicato. Però non è che io mi sia rinchiusa in casa e abbia aspettato che quei tre mesi passassero, anzi mi sono allenata, anche intensamente», ha raccontato Federica.

La lettera alla figlia

Meringa, il nomignolo dato alla piccola che tra poco nascerà, sarà una bambina libera di scegliere la sua via, lo conferma anche la futura mamma Federica Pellegrini, nonostante la voglia di indirizzarla verso il nuoto, per poter seguire le sue orme.

«Fai la tua strada, fai degli errori e rialzati, chi riesce subito senza sbagliare? Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere di testa tua. Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che devi decidere che strada prendere. Amati, abbi sempre tanto rispetto di te stessa, e agisci di conseguenza», dice la Divina alla figlia, in una lettera che sa di libertà e amore proprio nel giorno in cui ci sono stati i funerali di Giulia Cecchettin.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 16:44

