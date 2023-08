Federica Pellegrini e Matteo Giunta, anniversario pieno d’amore a Parigi: «Litri di champagne (non io)»

di Redazione web

Federica Pellegrini ha trascorso due giorni magici a Parigi insieme al marito Matteo Giunta per festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio. Questo è un evento molto speciale perché è il primo da quando ha annunciato di essere incinta della sua prima bambina.

La Divina e il suo Matteo hanno passato un weekend da sogno nella città dell'amore e ha condiviso alcuni momenti della vacanza.

Federica e Matteo a Parigi

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso due giorni magici a Parigi e la Divina ha voluto condividere alcuni momenti di questa "fuga d'amore".

«From Paris with so much LOVE ♥️ 48 ore, 30km a piedi, 10 brioche e diversi litri di Champagne (non io🤣) dopo…si torna a casa» ha scritto Federica in un video dove mostra l'itinerario di Parigi: dal museo del Louvre, alla cattedrale di Notre Dame, passando per una gita in barca per ammirare la bellezza della Torre Eiffel.

I due sono proprio dei perfetti turisti!

