Federica Pellegrini, mamma super impegnata con Matilde: «Ho ancora l'albero di Natale». A toglierlo arrivano i rinforzi

Da quando è nata la sua bambina Matilde, Federica Pellegrini ha occhi solo per lei: è una mamma molto premurosa e innamorata della sua piccola, così come papà Matteo Giunta. La Divina, quindi, in questo periodo, non ha avuto molto tempo per pensare a levare le decorazioni natalizie ancora presenti in casa, anche se, dato che è quasi San Valentino, è ora di togliere tutto ciò che riguarda il Natale e, proprio per questo, stanno arrivando i rinforzi.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, da quando è diventata mamma, non pubblica più molti contenuti social perché è impegnata con la sua piccolina Matilde, nata il 3 gennaio scorso. Nelle sue ultime storie Instagram, tuttavia, l'ex nuotatrice ha "tranquillizzato" tutti coloro che le fanno notare che, a febbraio, ha ancora l'albero di Natale.

Quindi, la neo mamma ha scritto: «Sì, ho ancora l'albero ma adesso arriva la mamma», ovvero Cinzia Lionello, la nonna di Matilde. La mamma di Federica Pellegrini appare spesso nelle storie della figlia, così come il papà Roberto.

I due, poi, postano sempre storie molto divertenti nel proprio profilo Instagram e si sono fatti amare dai fan della Divina.

Federica Pellegrini, mamma impegnatissima

Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima con la sua Matilde, alla quale dedica la maggior parte delle sue attenzioni.

