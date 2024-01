Federica Pellegrini, il parto a Capodanno? L'attesa (infinita) della figlia: «È il momento di sloggiare meringhetta»

di Redazione web

Federica Pellegrini e Matteo Giunta avrebbero dovuto accogliere la loro prima bambina alla fine del 2023, precisamente tra il 25 e il 31 dicembre, solamente che la piccola non si è ancora fatta vedere. La Divina ha postato una foto del marito Matteo Giunta facendo sapere ai suoi follower di non essere ancora diventata mamma della sua "Meringhetta" che, comunque ormai, dovrebbe nascere.

Il post Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram. Non è lo scatto che i suoi fan si aspettavano, però, ha fatto sorridere tutti in ogni caso. Nell'immagine si vede Matteo Giunta che, sorridente, regge in mano il test di gravidanza positivo. La Divina ha scritto: «C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023…. Però, adesso, Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare... #pigracomepapà. Buon nuovo anno a tutti!», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate e alcuni cuori rosa.

I commenti social

Il post ha riscosso moltissimo successo tra i numerosi follower di Federica Pellegrini e qualcuno ha scritto: «Inizierete il 2024 in modo esplosivo», «Buon anno! Avrei detto che Meringa avrebbe battuto tutti i neonati come prima del 2024» oppure «Dai, dai meringhetta che è ora di conoscere mamma e papà».

