Federica Pellegrini, a chi somiglia la piccola Matilde? Le prime parole dopo il parto: «Potrei essere gelosa di come Matteo la guarda»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, da qualche giorno, sono diventati genitori della loro prima bambina Matilde che è nata il 3 gennaio e che è già soprannominata da tutti "Meringhetta". La Divina e il marito hanno annunciato la sua nascita con un tenero scatto dall'ospedale e, poi, hanno fatto sapere di essere rientrati a casa con una foto in cui l'ex nuotatrice è circondata dai suoi cagnolini mentre stringe tra le braccia Matilde. Ora, Matteo Giunta ha svelato le prime parole di Federica dopo il parto.

Le dichiarazioni di Matteo Giunta

Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta fuori dall'ospedale dopo la nascita della loro bambina Matilde. I due appaiono stanchi ma molto felici e sembrano proprio non vedere l'ora di cominciare questa nuova avventura. Inoltre, il neo papà ha rivelato al settimanale: «Il travaglio è stato estenuante. E l’equipe che ci ha accompagnato in questo viaggio... sono le persone più vicine agli angeli che abbiamo mai incontrato. Poi è arrivata lei e io mi sono innamorato senza neanche vederla. Mi è bastato sentire il primo vagito».

Poi, Matteo ha svelato le prime parole di Federica dopo il parto: «Fede dice che quando la guardo ho gli a cuore, potrebbe persino essere un po' gelosa perché in fondo sono gli stessi occhi a cuore che ho per lei, lo stesso sguardo che rivolgo a lei. Invece, con l'arrivo della nostra bambina, ho capito, abbiamo capito, che l'amore non si divide: l'amore si moltiplica, è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei».

Le parole di Matteo Giunta

Infine, Matteo Giunta ha detto a Chi: «Ora, ha i capelli totalmente neri ma chi lo sa come sarà fra qualche settimana.

