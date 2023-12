Sono ore importanti e delicate quelle che sta vivendo Federica Pellegrini, insieme a Matteo Giunta. I nove mesi di gravidanza della “Divina” sono agli sgoccioli e tutti sono in attesa dell'arrivo della piccola Meringa, nomignolo che i quasi genitori hanno voluto dare alla bambina per non rivelare ancora il nome che hanno scelto per lei. Intanto, in casa è già tutto pronto, la cameretta è terminata e le decorazioni sono dolcissime. Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA