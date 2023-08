Federica Panicucci, il post che mette a tacere i rumors sulla crisi col compagno: l'ironia di Bacini

di Redazione Web

Stop ai gossip. Federica Panicucci e il compagno, l’imprenditore Marco Bacini, mettono a tacere tutti i rumors degli ultimi giorni. Qualche ora fa, infatti, Dagospia aveva riportato alcune voci su una possibile crisi per la coppia, rumors partito da una collega della conduttrice di Mattino Cinque. A smentire il gossip però interviene proprio Federica Panicucci che ha risposto con un post su Instagram.

ll post

Nonostante il matrimonio sia stato rimandato più volte, tra Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini non c'è per niente aria di crisi. Nel post Federica pubblica delle foto insieme a Marco in cui sorridono, si abbracciano e si baciano sorridenti: «Forever in love» riporta la didascalia scelta dalla conduttrice a corredo del carosello di immagini postate.

La conferma

Ed ecco che, ironicamente, interviene anche Bacini con un commetno ironico: «Aria di crisi?», accompagnando la frase con un emoji a forma di cuore rosso. Non è tardata poi ad arrivare la reazione della Panicucci che ha sua volta ha replicato con alcune emoji di faccine che ridono. Insomma, sembra proprio che l’indiscrezione lanciata da Dagospia si sia rivelata falsa. Col suo solito sorriso smagliante la conduttrice ha messo a tacere tutti i rumors.

