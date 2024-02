Federica Nargi cambia (completamente) look: «Sono impazzita, non ho mai portato i capelli così» La showgirl ha mostrato ai suoi follower il suo nuovo look attraverso un post che ha pubblicato su Instagram







di Cristina Siciliano I tagli corti sono sicuramente uno dei grandi trend del 2024 e il look più visto è probabilmente il caschetto poiché è un ottimo compromesso tra la voglia di un cambio netto e il mantenere uno stile spiccatamente femminile con diverse possibilità di styling. Lo sa bene Federica Nargi che ha tagliato i suoi capelli lunghi. «In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare. Oggi è stato quel giorno». Sono queste le parole che la showgirl ha scritto a corredo del post Instagram. Federica Nargi cambia look «Ho tagliato i capelli, ma in realtà ho tagliato molto di più». Così ha continuato Federica Nargi nella didascalia a corredo del post Instagram. Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato Federica Nargi su Instagram. «Sembri ancora più giovane, incredibile. Sei bellissima», ha scritto una fan. E ancora: «Stai molto meglio così, incredibile. Sei meravigliosa». E poi c'è chi ha pensato che il cambio look di Federica Nargi fosse collegato ad una crisi con Matri. «Hai tagliato molto di più? In che senso? Povero Matri». Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 19:41

