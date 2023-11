Federica Nargi al concerto di Madonna. Alessandro Matri perplesso dall'outfit: «Ma il calzino? Canti tu sul palco?»

di Cristina Siciliano

La storia di Madonna in una notte al Forum di Milano. La regina del pop, dopo otto anni è tornata in Italia e ha conquistato oltre 11mila fan. Uno show ricco di coreografie, visual, cambi d'abito e qualche provocazione. Più di trenta le canzoni che la popstar 65enne ha intonato durante il concerto. La scenografia è una festa per gli occhi, e fonde perfettamente elementi delle varie fasi della sua carriera. A godersi il concerto che l'ha riportata in Italia dopo 8 anni, una sfilata di vip. Tra loro, anche Federica Nargi e il fidanzato Alessandro Matri.

Alessandro Matri su Instagram

Alessandro Matri, attraverso le sue storie Instagram, ha stuzzicato Federica Nargi pronta per andare al concerto di Madonna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA