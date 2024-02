Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? La frase di Magic Johnson sul libro spiega (quasi) tutto FOTO

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez si sono separati? Una serie di indizi molto concreti lasciano intendere che davvero la coppia gossip numero 1 stia vivendo un momento di profonda crisi. Tra questi c'è una stories su Instagram postata di recente dall'influencer che lascia intendere molte cose. Una citazione famosa che ha suscitato molte perplessità tra i fan dei Ferragnez. Un matrimonio da sogno al capolinea? Andiamo a vedere cosa è successo.

La frase sul libro postata da Chiara Ferragni

«Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è mollare. Ti voglio bene». È una delle frasi, in questo caso di Magic Johnson, pubblicate nelle stories di Chiara Ferragni su Instagram (poche ore prima dell'uscita della notizia della separazione lanciata da Dagospia, secondo cui Fedez domenica scorsa avrebbe lasciato l'esclusivo attico di Citylife - dove la famiglia si è trasferita solo lo scorso novembre - senza più farvi ritorno).

La foto di Leone solo nel letto

A intenerire, più una foto in controluce di suo figlio Leone nel lettone di mamma e papà mentre dorme sotto il piumone, coronata da un cuoricino. Ieri su TikTok Ferragni aveva condiviso un video con Leone, con la descrizione: «Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe in questo periodo». I due al momento hanno scelto di non parlare della crisi.

Giovedì 22 Febbraio 2024, 17:11

