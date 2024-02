Chiara Ferragni e Fedez, la separazione per distrarre i fan dai problemi giudiziari? La strategia di comunicazione dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez, fine dei giochi? Il rapper è andato via di casa domenica scorsa, 18 febbraio. Le voci della presunta crisi tra l'influencer e il marito sono confermate da Dagospia, che si sbilancia e dà notizia della separazione ufficiale. L'ennesima brutta notizia per i Ferragnez dopo la malattia del rapper, protagonista nei giorni scorsi di un acceso dibattito con il giornalista Marco Travaglio, e le inchieste che hanno coinvolto l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia. Molti fan, anzi ex, della coppia sono ormai diffidenti nei loro confronti e per dei personaggi come loro avere la fiducia del pubblico è, letteralmente, una fonte d'oro di guadagno.