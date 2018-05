Belen e Corona, le foto dell'incontro. Silvia Provvedi infuriata: «Ora tutti lo vedranno avvinghiato alla ex. Non c'è l'ho con lei, il problema è Fabrizio»

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo i recenti scatti che hanno mostratocon l'ex Belen Rodriguez,ha deciso di raccontare cosa sta succedendo nella sua vita e come sta andando lacon l'ex re dei paparazzi. Gli atteggiamenti di Fabrizio l'hanno esasperata e portata a tornare a Modena, dalla sua famiglia, in una nuova casa.Silvia chiarisce: «La mia crisi con Fabrizio non dipende dalle foto con Belen. Io non è che non stimo Fabrizio, il legame è forte è che non so se mi renderà felice». La Provvedi spiega che forse tra i due ci siano differenze di opinioni: «Fabrizio uscito dal carcere ha ricominciato a rivivere la sua vita in modo frenetico», poi chiarisce: «La troppa gelosia di Fabrizio, la voglia di fare sempre notizia, la voglia di calpestare le mie priorità, il mio dovermi sentire donna e di essere supportata sono il motivo della crisi. Io ho appoggiato e supportato un uomo per due anni e credo che adesso sia io ad avere bisogno di supporto». Silvia in modo molto chiaro poi prosegue: «Molti mi dicono che sono dispiaciuti per me, in realtà l'unico che deve esserlo è lui, perché credo che mi rimpiangerà».Durante l'intervista Silvia mostra la sua rabbia, la sua delusione e sottolinea più volte il fatto che abbia 24 anni e abbia dato al suo uomo un anno e mezzo della sua liberta per non vedersi rispettata in modo adeguato quando lui è poi tornato in libertà.