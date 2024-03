Fabrizio Corona e Nina Moric sorpresi allo stesso evento di Napoli: cos'è successo

di Alessia Di Fiore

Fabrizio Corona e Nina Moric avvistati allo stesso party. E' successo ieri, mercoledì 20 marzo, a Napoli. Si dà il caso che i due ex abbiano presenziato alla sfilata di Monelli kids, un negozio d'abbigliamento multibrand situato nella città partenopea, più precisamente in Via Foria 51/55 diventato famoso grazie alla sua viralità su tiktok.

Il video dell'evento a Napoli con Corona e Moric presenti

In un video postato sui social dalla pagina ufficiale del negozio, Titti e Ludovica, protagoniste indiscusse del canale tiktok "Monelli Kids" (da qui il loro motto: «Titti che cosa idnossa Ludovica?») si riprendono in compagnia di Fabrizio Corona e di Nina Moric.

Corona-Moric a Napoli: ecco il motivo

Sebbene i due compaiono in due video diversi è certo che fossero alla stessa serata, dati gli ulteriori scatti postati nelle stories Instagram del negozio. Un incontro a sorpresa, quello nel cuore di Napoli: sui loro social non compaiono stories o riferimenti all'evento. Non si sa bene il motivo del loro riavvicinamento, ma quel che è certo si attendono aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 16:30

