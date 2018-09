Fabrizio Corona lasciato dalla fidanzata Zoe: colpa dei messaggi hot dell'ex gieffina...

Zoe Cristofoli: «Ho lasciato io Fabrizio Corona, ecco perché»

si sono lasciati. In molti hanno dato come causa della rottura un ritorno di fiamma con la sua celebre ex Belen Rodriguez, ma sembra che la vera responsabile della fine prematura dell’amore sia l’ex gieffinaPatrizia, 22 anni, oltre ad essere una modella ed ex concorrente del Grande Fratello è stata anche fidanzata con Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci. Stavolta invece avrebbe scelto l’irrequieto Corona: “In realtà – fa sapere “Spy” - la rottura è arrivata dopo che Zoe ha trovato dei messaggi inequivocabilmente hot sul telefono del compagno.E questi messaggi arrivavano proprio da Patrizia Bonetti, che, nonostante la giovanissima età, vanta già un palmares di conquiste maschili notevoli, iniziando da Claudio D'Alessio (figlio maggiore di Gigi) per finire a Gianluca Vacchi, passando per Stefano Ricucci”.