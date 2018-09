Corona, incidente con la bicicletta in diretta su Instagram Video

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio Corona casca. Ma stavolta non nei guai giudiziari. L'ex re dei paparazzi cade dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre sta girando un video. Corona passeggia sulla sua bici canticchiando «viva la libertà» e pedala a piedi nudi per le stradine del centro di Milano quando fa una manovra azzardata e inciampa sui binari del tram.Il tutto live. E fortunatamente senza farsi male.