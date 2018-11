Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Altro che ritorno di fiamma cono con, o con altre sue ex: le minestre riscaldate non fanno per Fabrizio Corona , che secondo i ben informati avrebbe messo nel mirino un’altro nome noto del jet set.Secondo la rubrica, del settimanale Chi, l’ex paparazzo dei vip si starebbe ‘avvicinando’ ad, l’attrice figlia del regista horror Dario Argento che negli ultimi anni, più che per i suoi film, è stata protagonista sulle prime pagine per gli scandali legati alle molestie sessuali. Dopo aver denunciato gli abusi del produttore americano(accuse da cui è nato il movimento #metoo), Asia è stata a sua volta accusata di stupro dall’attoreSecondo Chi, l’avvicinamento tra i due sarebbe palese dal momento in cui entrambi, sui social, si scambiano insistentemente “like” ai propri post. E il settimanale si chiede: tra i due, certamente personaggi controversi, c’è stima personale, interesse professionale, o c’è qualcosa dietro, magari un flirt? Il tempo parlerà per loro…