A una settimana dalla lite in diretta tv traavrebbe vuotato il sacco, spiegando il perché non sarebbe intervenuto durante l'accesa discussione avvenuta durante una puntata speciale del. Il direttore di Chi ha raccontato la sua verità su quella sera intervistato nel programma di Piero Chiambretti, La Repubblica delle Donne.Ecco cosa avrebbe detto Signorini: «e ti spiego anche il perché. La gente vede la tv e interpreta in maniera non proprio esatta. Adesso vi racconto quello che c’è dietro. Pochi minuti prima di andare in onda mi è stato detto ‘Guarda, durante il blocco di Corona, tu e Ilary’. Al che io ho detto ‘Ma state scherzando? Ma allora cosa ci stiamo a fare?’. Quello era l’evento più importante della serata. Ma loro ci hanno detto ‘indicazioni aziendali’. Sai davanti a queste parole uno si ritira e accetta. Però devo dire che».Insomma, Signorini non sarebbe potuto intervenire per "indicazioni aziendali". Intanto Corona continua ad attaccare sui social Ilary Blasi . E una possibile tregua sembra lontana.