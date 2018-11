di Luca Calboni

mentre era a cena con la fidanzata. Così èl'artista etorinese, a soli. Noto per i suoi enormi murales, è deceduto adopo alcuni giorni in: la sera di martedì scorso infatti l'uomo era a cena con la sua compagna quando un pezzo di carne gli ha ostruito le vie respiratorie. Grazie all'intervento di un medico, che era a cena in un ristorante vicino, Caligaris era sopravvissuto fino all'arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale alle Molinette, in condizioni disperate.Noto per i suoi lavori vivaci e per il suo impegno in favore dell'autismo, Alessandro Caligaris aveva pubblicato alcune sue opere con la Casa Editrice Eris, che ricorda con un post su Facebook la morte dell'eclettico artista torinese.Sempre nel torinese, solo pochi giorni fa, e sempre a causa di un boccone andato di traverso, era morto il comandante della polizia urbana del comune di Brandizzo, Massimiliano Pirrazzo di 50 anni.