Il suo nome è venuto fuori prepotentemente dopo il maxirisarcimento da 380mila dollari da parte di Asia Argento, che lo avrebbe molestato sessualmente: parliamo di, l’attore americano il cui caso sta scuotendo il mondo del jet set,del #metoo. E si ritrova adesso, dai panni di molestata, a vestire quelli della molestatrice.James Bennett, 22 anni (nato il 9 febbraio del 1996), è molto conosciuto negli States per i suoi ruoli in Hostage, Poseidon, L’asilo dei papà, Un’impresa da Dio e nelle serie tv No Ordinary Family della Abc e Star Trek (nei quali ricopriva il ruolo di James T. Kirk bambino). Oltre a recitare, Jimmy è anche uno youtuber: suona la chitarra e canta e i video vengono pubblicati sul suo canale YouTube ufficiale.Dopo aver girato oltre 30 spot pubblicitari da bambino, la sua carriera è partita al fianco di Eddie Murphy (L’asilo dei papà) per poi recitare proprio con Asia Argento, nel film firmato dalla figlia di Dario Ingannevole è il cuore più di ogni cosa (lui aveva 7 anni). In tutto sono oltre una ventina i film in cui ha lavorato. Come cantante, il suo singolo di debutto è stato invece Over Again, nel 2011 quando aveva appena 15 anni.