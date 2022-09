Enrica Bonaccorti, paura per una caduta dalle scale: «Non mi ha menata nessuno». Cosa è successo

di Angela Casano

Paura per Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva è stata protagonista di un piccolo incidente: ha raccontato con un post su Instagram di essere caduta dalle scale e di essersi «sbriciolata» la spalla. Nonostante l'infortunio, il noto volto della tv è tornata presto su Canale 5 come ospite a Pomeriggio Cinque.

Ilary Blasi in treno, il video su TikTok: quel dettaglio che manca sul viso (e i followers notano tutto)

Re Carlo III si vendica così di Harry e Meghan: l'umiliazione senza precedenti

Ennio Morricone, la sua musica torna dal vivo: a Forte Monte Antenne con un'orchestra sinfonica

Cosa ha scritto

«Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla», questo il post pubblicato su Instagram. Enrica Bonaccorti ha condiviso con i follower una foto che mette in evidenzia dei lividi sul viso, dovuti alla brutta caduta. Ma poi, ha aggiunto uno scatto che la ritrae truccata e pronta per andare in onda. E a corredo della foto ringrazia i truccatori che hanno nascosto alla perfezione il danno: «Fra poco ci vediamo a #Pomeriggio5 grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata».

La conduttrice non ha spiegato le dinamiche dell'incidente, ma nel frattempo è stata travolta da un’ondata di affetto social. Gli utenti hanno voluto commentare il post augurando alla Bonaccorti di guarire in fretta: «Spero non sia successo nulla di grave», scrive un utente. Oppure: «Sei una roccia!», esclama un altro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA