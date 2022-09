Gf Vip, Adriana Volpe tornerà nella Casa la prossima puntata: ecco perchè

Inaspettato ritorno al Gf Vip 7. Come anticipa Tv Blog, Adriana Volpe tornerà nel reality show nella puntata di giovedì 29 settembre. L’ex conduttrice Rai, oggi opinionista della Vita in diretta di Alberto Matano, tornerà nella Casa più spiata d’Italia, dove è stata concorrente nel 2020 e opinionista nel 2021, per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci.

Leggi anche > Aurora Ramazzotti mostra il pancino per la prima volta. Nonna Michelle: «Hai una luce particolare»

Volpe e Ciacci hanno lavorato qualche tempo fa a Ogni Mattina, il programma in onda su TV 8 e sono rimasti in buoni rapporti. Nel corso della serata ci sarà inoltre un faccia a faccia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due continuano a punzecchiarsi tra interviste e frecciate sui social network, dopo un anno di battibecchi e tensioni in studio, e al GF Vip 7 ci sarà la resa dei conti.

Pace fatta invece tra la Volpe e Alfonso Signorini. Archiviate le incomprensioni dopo che il giornalista ha chiesto ad Adriana di tornare ad essere una gieffina. Una richiesta respinta da Adriana Volpe, oggi mamma single rispetto a due anni fa. La conduttrice non può allontanarsi troppo dalla figlia Gisele, che ha undici anni, visto che l‘ex marito Roberto Parli vive a Montecarlo. Il rifiuto di Volpe ha poi portato ad una non riconferma nella parte di opinionista: al suo posto la cantante Orietta Berti.

L’annuncio del ritorno di Adriana Volpe nel bunker di Cinecittà ha fatto felice i tanti fan della 49enne, che hanno apprezzato molto la soubrette nel ruolo di opinionista e speravano in una riconferma. Ma così non è stato perchè Alfonso Signorini ha ammesso di non aver apprezzato i continui litigi dello scorso anno tra la Volpe e Sonia Bruganelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA