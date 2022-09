Emma Watson, fan in delirio per gli scatti fotografici su Instagram: «La ragazza più bella del mondo»

Servizio fotografico impeccabile. Emma Watson conquista tutti con gli scatti per la rivista Wonderland. Solitamente poco avvezza a pubblicare foto sui social, l'attrice di Harry Potter ha entusiasmato i fan con tre scatti del recente servizio di copertina. Un seguito di 67,4 milioni segue l'attrice 32enne, nonostante la grande riservatezza che negli anni ha sempre mantenuto. Fiumi di commenti di lodi e amore sotto il post adorazione, tra cui: «Emma, la ragazza più bella del mondo».

In particolare, una foto di Emma che ride, con indosso un top Valentino e una gonna di Prada, ha accumulato quasi due milioni di like in soli due giorni. Le altre due foto mostrano un primo piano di Emma in bianco e nero mentre guarda la telecamera e il terzo di lei sdraiato nell'acqua con uno stravagante abito bianco e nero arruffato.

Gli scatti

Come spiega My Lonfon, gli scatti postati risalgono a gennaio quando, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma hanno accolto i fan a Hogwarts per ricordare il 20° anniversario del primo film.

Non solo è apprezzata come attrice (Hermione Granger in Harry Potter), Emma si è anche affermata come attivista. È stata nominata Ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite nel luglio 2014 dopo la laurea alla Brown University. Il ruolo l'ha vista dedicare sforzi all'empowerment delle giovani donne e servire come sostenitrice della campagna HeForShe delle Nazioni Unite per promuovere l'uguaglianza di genere. Più recentemente ha rivolto la sua attenzione alla giustizia ambientale e alla mitigazione del cambiamento climatico.

