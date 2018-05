Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli innamorati: «Lo conosco da anni ma non mi fidavo»

Biagio D'Anelli ed Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5: lacrime in diretta e tensione con Elena Morali

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bagarre in diretta a, ex volto di Centovetrine, accusa il fidanzatodi averla tradita in discoteca e lui ribatte: «Sei tu che ti sei baciata con un paparazzo».Ecco le parole dell'attrice, che fino a pochi giorni fa a Pomeriggio 5 parlava del suo amore con l'ex gieffino D'Anelli: «Biagio mi ha tradito, mi hanno riportato che lui si sarebbein discoteca».Ribatte D'Anelli: «Ho visto foto di te e del paparazzo Alan che vi baciavate». In diretta interviene anche il fotografo ed è lite con l'ex gieffino. Il paparazzo si giustifica: «Non c'è stato nessun bacio, era un gioco di».Conclude D'Anelli: «La bionda in discoteca erae l'ho baciata apposta». Insomma, amore al capolinea? Staremo a vedere.