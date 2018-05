Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – E’ nato l’amore fra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli. L’attrice e l’ex gieffino, spesso ospite di Barbara d’Urso infatti si sono fidanzati dopo essersi conosciuti 7 anni fa: “Lo conosco da anni – ha spiegato a “Vero” che pubblica anche le immagini – quando lo vidi al GF lo trovai subito molto carino, ma nel reality si fece la fama da playboy e il suo faccino non era rassicurante. Ha l’occhio furbetto, tipico dei ragazzi belli e sfuggenti, poco affidabili, insomma”.Un amico ha fatto da Cupido (“Ci frequentiamo da un paio di mesi e ci diciamo cose importanti. Siamo una coppia allegra e spensierata”) e già parla d’amore: “Io non riesco a stare con una persona se non lo amo un po’ (…) a settembre vorrei trasferirmi a Milano, sia per i miei impegni di lavoro, sia per stare più vicino a Biagio.Non amo la convivenza e non ho mai vissuto con un uomo, però le storie a distanza sono faticose, per questo vorrei che vivessimo almeno nella stessa città, in modo da vederci ogni volta che vogliamo”.