Elodie e Marracash di nuovo insieme. Lei in prima fila al suo concerto. Ecco le foto

Elodie e Marracash continuano a farci sognare. Un amore speciale il loro, tra passione e tormento. Un fuoco che, obiettivamente, non si è mai spento. Nonostante i due si fossero pubblicamente lasciati, una rottura, tra l'altro, ufficializzata con il videoclip del singolo di Marra "Crazy Love" , dove la coppia si sfida a scherma ed Elodie colpisce al cuore il fidanzato. Una sintesi per dirsi addio, senza dare spiegazioni, aveva spiegato il rapper in un'intervista al Corriere della Sera. In fondo i due si erano conosciuti proprio sul set del video di "Margarita", e quale modo migliore per mettere un punto alla loro relazione.

Punto che nel tempo si è trasformato in virgola, perchè da qualche mese i due cantanti sembrerebbero frequentarsi di nuovo. Due settimane fa Marracash era presente al concerto di Elodie a Milano, dove commossa ha cantanto il singolo del rapper "Niente canzoni d'amore". Questa volta è toccato alla bella singer fare il tifo, ieri sera, infatti, si trovava in prima fila, al concerto di Marra a Torino. Elodie lo riprende mentre canta Crazy Love, esattamente nei versi dedicati a lei "Ho sempre perso con la mia natura, poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa. Quegli occhi così grandi, c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti".

Lei sorride, felice di essere lì per lui. "Il nostro rapporto esiste ancora", aveva spiegato Marracash "ma non come la si intende là fuori". Una coppia amatissima, sarà per quel velo di desiderio e magia che questo amore "dannato si porta dietro.

