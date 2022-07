Fedez, nonna Luciana in ospedale con stile. Ecco la foto

di Federica Portoghese

Una frattura al femore quache giorno fa, poi l'intervento. Per nonna Luciana non è certo un bel periodo, ma ci pensa il nipote, Fedez, a tirarle su il morale. Dopo lo spavento per la caduta, che ha lasciato i familiari col fiato sospeso, il rapper milanese ha condiviso con estrema felicità una foto post operazione della nonna, con tanto di messaggio rassicurante: «Fortunatamente è andato tutto bene. Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia, nonna!»

Anche oggi Fedez è andato a trovare nonna Luciana in ospedale

Oggi Fedez si è diretto nuovamente in ospedale a trovarla. In un simpatico video, sulle storie Instagram, riprende Luciana sdraiata sul letto mentre si sventola il viso con un ventaglio a dir poco originale. La stampa è la copertina del singolo "Mille" dove vengono immortalati i primi piani di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. "Nonna stilosa anche in ospedale" scrive Federico, con in sottofondo la famosa canzone.

Fedez e la cena romantica con nonna Luciana: fiori, macchina di lusso e ristorante in centro

Nonna Luciana, 91 anni, sorride divertita e si mostra serena, in via di guarigione. Star della famiglia Ferragnez e amatissima sui social, non possiamo che augurarle di rimettersi presto!

