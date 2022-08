Elodie e Andrea Iannone di nuovo insieme, a Lugano. Frequentazione in corso? Ecco le foto

di Federica Portoghese

Elodie e Andrea Iannone, avvistati di nuovo assieme, questa volta a Lugano, dove vive l'ex campione di motociclismo. Le vacanze sono giunte al termine, eppure pare che l'estate si stia facendo sempre più bollente per la bella cantante e il pilota di moto. Solo pochi giorni fa si trovavano in Sardegna insieme, con amici, nelle foto apparivano molto vicini e complici, c'è chi li ha visti in atteggiamenti intimi e baciarsi più volte al Sanctuary di Porto Cervo. Ma ora che sono stati beccati a Lugano, il gossip sulla loro frequentazione diventa sempre più attendibile.

Elodie e Iannone a Lugano, dove vive lui

Le foto sono state segnalate a Deianira Marzano, influencer attivissima sulle news dei vip, che le ha rese pubbliche sulle sue storie Instagram. I due vengono immortalati mentre pesseggiano, uno a fianco all'altra, tra le strade di Lugano. Look casual, non si nascondono dagli sguardi indiscreti dei passanti. Chissà che questa non sia la volta buona che Elodie volti definitivamente pagina dal suo "ex" grande amore Marracash. Con Iannone sta sbocciando un nuovo amore o si tratta di una semplice amicizia? Certo che, pare non ci sono altre motivazioni che spingano Elodie in Svizzera...

