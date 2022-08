Lulù Selassié sta scrivendo un libro, l'annucio su Instagram: «Un'idea che avevo da anni»

Lulù Selassié è pronta a entrare nel mondo della letteratura. L'ex gieffina ha annunciato durante un diretta Instagram che sta lavorando alla stesura del suo primo libro. «Non uscirà presto, è ancora in fase di preparazione, ma non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà. Non vedo l’ora», le sue parole. Una notizia che ha esaltato i suoi fan, ansiosi di conoscere di cosa parlerà la prima opera della modella etiope.

"Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io (quando uscirà).

Lulù, in arrivo il primo singolo

Lulù non si è fatta abbattere dalla delusione per l'esclusione dal cast di "Tale e Quale show", per il quale era data favorita. L'ex di Manuel Bortuzzo ha in mente diversi progetti, tra cui anche quello di esordire come cantante. Il primo singolo è in corso d'opera: «Se vi canto qualcosa? No mi dispiace, perché dovrete aspettare qualcosa di molto ma molto più fig* che semplicemente cantare su una diretta di Instagram!», ha detto.

Ma la notizia bomba resta quella del libro. Ma da dove è nata la passione per la scrittura? «Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi - ha spiegato -. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te...», ha concluso.

