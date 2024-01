Elodie afona cancella il concerto a Teramo, l'attacco: «Non è malata, è in vacanza con Iannone». Lei replica così

di Cristina Siciliano

Elodie è stata costretta ad annullare il concerto della sera del primo dell'anno a Teramo a causa di una forte tracheite, emersa dopo l'esibizione di Capodanno a Palermo. «I medici mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato». Sono queste le parole che la cantante ha scritto nelle sue Instagram stories per giustificarsi con i suoi fan.

Tuttavia, l'esperto del gossip Alessandro Rosica ha invece dichiarato che la cantante sarebbe in ottima salute tant'è che si troverebbe in vacanza in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. A corredo delle sue dichiarazioni ha anche pubblicato una foto che ritrarrebbe Elodie con un cappellino in testa appena atterrata all'aeroporto di Hurghada.

Ma a rompere il silenzio è stata proprio Elodie che ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories per mettere a tacere qualsiasi tipo di gossip in merito alla sua salute.

Elodie su Instagram

Elodie ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui si mostra in primo piano e parla ai suoi follower con voce afona.

«Piano piano mi riprendo. Buon anno a tutti in ritardo». Sono queste le parole che Elodie ha scritto a corredo del video.

Una dimostrazione evidente che quanto è stato affermato dai medici rispecchia la verità sulla salute della cantante.

