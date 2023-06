Elettra Lamborghini rifatta? «Ha le protesi agli addominali». Lei sbotta contro l'hater: «Le hanno fatte entrare dal c***?»

di Redazione web

Elettra Lamborghini stanca delle critiche. «Ha le protesi agli addominali» è l'ultima insinuazione fatta da un follower in un commento su Instagram. La showgirl e cantante, però, questa volta non acccetta di restare in silenzio davanti all'attacco dell'hater, e sceglie di rispondere in maniera decisamente piccata.

Tra una tappa e l'altra del suo tour per il nuovo singolo estivo, scopriamo insieme cosa ha detto.

Impegnatissima con il tour estivo per salutare i suoi fan e firmare le copie del suo album, Elettra Lamborghini si lascia andare ad uno sfogo social contro chi le critica i ritocchini estetici.

Questa volta, al centro delle polemiche, ci sarebbero delle protesi addominali, che la cantante giura di non avere. Per questo motivo ha deciso di rispondere al commento così: «Ma tu hai la segatura nel cervello? Ma pensi che si possano mettere le protesi ovunque? Adesso spiegami, no perché vorrei capire, secondo te, me le hanno fatte entrare dal cu*o le protesi per non avere nemmeno una cicatrice o uno squarcio nella pancia?! Tesoro, ti do un consiglio, studia un po' la materia se proprio e poi torna quando sarai più informato. Ok gioiellino?», commenta Elettra Lamborghini sui social.

Elelttra Lamborghini dimagrita, come ha fatto

In merito al dimagrimento che molti fan le hanno fatto notare, la showgirl spiega: «Sono mesi che mi spacco letteralmente di allenamento più di una volta al giorno, ho perso peso come perdono peso tutte le persone di questo mondo, magnando de meno e allenandomi di più».

