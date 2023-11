Elettra Lamborghini, la disavventura nella sua casa di Miami: «Ho visto un opossum»

di Cristina Siciliano

Elettra Lamborghini è ormai di casa a Miami, dove vive insieme al marito Afrojack quando gli impegni lavorativi non le richiedono di viaggiare per il mondo. La cantante è molto attiva sui social e tramite il suo profilo Instagram, non smette mai di condividere la suo quotidianità con i suoi follower. E proprio nelle ultime ore, Elettra Lamborghini ha condiviso un video nelle sue Instagram stories in cui spiega ai suoi follower di aver trovato un opossum fuori la sua villa.

Elettra Lamborghini e il dj Afrojack si sono sposati da due anni e si destreggiano tra l'Italia e gli Stati Uniti.

Cosa sono gli opossum

Gli opossum fanno parte della famiglia dei Didelfidi, anche conosciuti come mammiferi marsupiali americani. Le specie di opossum sono numerose: se ne contano settantacinque suddivise in undici generi diversi. Sono animali notturni e patiscono la luce del sole. Infatti, di giorno dormono non solo nelle cavità naturali ma anche nei centri abitati.

