Elettra Lamborghini, Afrojack marito fedele: «Quando sta in consolle non guarda un cu*o»

di Cristina Siciliano

Elettra Lamborghini, 29 anni e Afrojack sono una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo e soprattutto, sono sempre più innamorati: a settembre hanno festeggiato cinque anni dall'inizio della loro storia d'amore e il terzo anniversario di matrimonio, scambiandosi delle romantiche dediche sui rispettivi profili Instagram. La cantante, ormai di casa a Miami dove vive insieme al marito Afrojack, nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui riprende con il suo cellulare suo marito mentre suona in console in discoteca.

Elettra Lamborghini su Instagram

«Guardate che bravo il mio Babby non guarda neanche un c**o.

La villa a Miami

Elettra Lamborghini e il dj Afrojack si sono sposati da due anni e si destreggiano tra l'Italia e gli Stati Uniti. Infatti, la coppia possiede più case tra Milano e Miami. Quella più nota è l'abitazione di Miami: un'enorme villa a più livelli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 13:49

