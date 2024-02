Eleonora Giorgi, complicazioni post chemio: «Devo lottare». Il video su Instagram: come sta l'attrice malata di tumore

di Cristina Siciliano

Eleonora Giorgi, attrice e regista, sex symbol degli anni Settanta, nel mese di novembre 2023 ha rivelato di avere un tumore al pancreas e di voler condividere il suo percorso di cure con fan e follower. Ed infatti, nelle ultime ore, l'attrice è tornata sui social per dare un aggiornamento sulle condizioni di salute. Lo scopo di Eleonora Giorgi è proprio quello di rivendicare il diritto di parlare di malattia «senza vergognarsi».

Eleonora Giorgi su Instagram

«Eccomi, lo so è passato tanto tempo - ha spiegato Eleonora Giorgi su Instagram -.

Eleonora Giorgi ha aggiunto: «Per 15 giorni ho preso antibiotici a palla ed ho fatto alcuni interventi per la chemio perché ho avuto un'infezione da infusione. in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista e penso che il mio destino sia questo, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori. Grazie a tutti, ho avuto veramente una debolezza pazzesca. Ho avuto paura ma per fortuna è passata». L'attrice ha infine rivelato ai suoi follower che dovrà sottoporsi a un'altra pet ( si tratta di un esame diagnostico in grado di produrre immagini tridimensionali dettagliate dell’interno dell’organismo, comprese eventuali aree che presentino anomalie).

