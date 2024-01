Clizia Incorvaia rivela dettagli sulle nozze con Paolo Ciavarro: «Sarà un matrimonio chic. Ecco come si svolgerà»

Il 2024 per Clizia Incorvaia è iniziato con una promessa di matrimonio di Paolo Ciavarro. I due ex gieffini sono ormai pronti al grande passo. Nonostante la differenza d’età (ai tempi del Grande Fratello lei ne aveva 39 e lui 28), i gieffini si erano innamorati. Per Clizia quello con Ciavarro non è il primo matrimonio. L’influencer è infatti divorziata da Francesco Sarcina dal 2019. Tuttavia, nelle ultime ore Clizia Incorvaia ha rivelato alcuni dettagli sul suo matrimonio con Paolo Ciavarro ed ha raccontato di come sarà il suo addio al nubilato.