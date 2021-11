Educare i principini? La famiglia reale ha un'arma segreta: la super tata

Comportamento impeccabile in pubblico per il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Salutano la folla accanto ai loro genitori comportandosi come lo status regale impone, nonostante la tenera età. L’arma segreta duca e la duchessa di Cambridge è una super tata, Maria Teresa Turrion Borrallo, che si occupa di George dal 2014 quando il principino aveva solo otto mesi. Formazione d’eccellenza in una delle scuole più prestigiose del Regno Unito, il Norland College, di Bath come riporta il sito web del college «Norland offre una formazione di livello mondiale a coloro che aspirano a essere i migliori professionisti dell'assistenza all’infanzia». Istituto che le offre ancora oggi un vantaggio non da poco.

L'agenzia Norland Nanny, riporta MyLondon, ha collocato tate in tutto il Regno Unito dal 1892 e, nonostante non sia più una studentessa, la tata della famiglia Cambridge ha ancora accesso a un vantaggio fondamentale offerto dall’istituto: un servizio di supporto digitale che aiuta ad affrontare «tutto, dallo stress quotidiano ai grandi eventi della vita. È uno spazio di supporto e recupero online sicuro e anonimo a cui puoi andare se ti senti giù, stressato o vuoi semplicemente parlare con persone che capiscono cosa stai passando. È moderato da professionisti qualificati che sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire la sicurezza e l'anonimato di tutti i membri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 22:28

