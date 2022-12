Diletta Leotta: «Per trovare l'uomo giusto bisogna fare esperienza, anche sbagliando»

Diletta Leotta, ormai una star in Italia dopo la carriera nelle tv sportive (è partita da Sky Sport e ora è il volto simbolo di Dazn) sta sfondando anche all’estero: anche Dazn Canada ha infatti deciso di affidarle le prime conduzioni in lingua inglese. Ma nel nostro Paese negli ultimi giorni si parla di lei per un altro motivo, cioè per il suo nuovo flirt, con il portiere Loris Karius, ex Liverpool e attualmente al Newcastle.



Chi ha buona memoria, ricorda bene chi sia Karius: quando era ai Reds, due sue papere clamorose costarono a Jurgen Klopp una finale di Champions League contro il Real Madrid, in cui il portiere regalò prima un gol a Benzema, poi smanacciò malissimo un innocuo tiro dalla distanza di Gareth Bale. Una serata da dimenticare, che ha frenato la sua carriera, con altre papere e parentesi poco gloriose in giro per l’Europa. La vita privata, invece, va a gonfie vele: da qualche mese Loris e Diletta fanno coppia fissa, biondi e bellissimi entrambi, per la gioia dei tabloid.

La Leotta è stata intervistata dal settimanale F, al quale ha raccontato del suo complicato rapporto con l’amore: «Sono una passionale - ha detto Diletta - voglio sentirmi libera, a 31 anni, di lanciarmi nelle relazioni che desidero. Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Per trovare l’uomo giusto - insiste - devi fare esperienza, anche sbagliando». E chi può darle torto? A cercare di tenere la barra dritta, ci pensa anche la mamma: «Continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano, ma io non sento nessuno: prima di fermarmi ci devo sbattere la testa». Dopo l’addio a Can Yaman e la fugace storia con Giacomo Cavalli, chi le sta vicino spera che questa sia la volta buona: ma anche se non dovesse esserlo, cara Diletta, continui pure a seguire il cuore. Chi può vietarle di fare il contrario?

