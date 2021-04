Diletta Leotta, su "Oggi" le foto dopo lo sfogo: «Ecco il bacio con Ryan Friedkin»

Spuntano le foto di un bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Proprio ieri la conduttrice sportiva si era lamentata dell'attenzione mediatica e del gossip che la riguardano. 'Oggi' pubblica gli scatti delle effusioni che smentirebbero quanto dichiarato sulla sua storia d'amore con Can Yaman. Stando al settimanale, «la love story, risale ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso».

Diletta Leotta e Ryan Friedkin, le foto del bacio

Sul numero di 'Oggi' in edicola sono pubblicate per la prima volta le foto che confermerebbero il flirt tra Leotta e Friedkin. Le foto in copertina risalgono al mese di dicembre, ma secondo Dagospia la storia d'amore è ancora in corso. Nel post su Instagram la conduttrice di Dazn rivendica il suo diritto ad avere una vita privata e degli amici: «Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?».

Diletta Leotta e Can Yaman

Il bacio mette un'ombra sulla storia con Can Yaman, più volte in dubbio per la sua autenticità. Sul giovane turco Diletta ha scritto: «Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?».

