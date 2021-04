Ilary Blasi fa 40 anni, il commovente messaggio di auguri di Francesco Totti

Oggi Ilary Blasi compie 40 anni e non potevano mancare gli auguri 'social' di Francesco Totti. Un post molto romantico che ha riscosso migliaia di like e commenti. L'ex capitano della Roma ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia della moglie con l'auspicio, d'ora in poi, di «aggiungere i mattoni» alla casa metaforica che stanno costruendo insieme. I due sono legati da 20 anni e hanno tre figli. Rappresentano per tutti un esempio di coppia affiatata.

Francesco Totti, gli auguri per i 40 anni di Ilary

«La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 ... abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita....insieme!!!! auguri amore mio», si legge nell'ultimo post di Francesco Totti.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti condivide spesso dediche romantiche alla moglie. La stessa conduttrice de L'Isola dei Famosi con la sua ironia aveva dichiarato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo che il marito continua a guardarla con gli stessi occhi di quando si sono innamorati. «Forse si è impallato», la battuta di Ilary.

