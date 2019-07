Diletta Leotta e Daniele Scardina, parla il pugile: «Tra noi c'è un'amicizia speciale»

Venerdì 19 Luglio 2019, 17:40

: amore o solo un flirt estivo? La conduttrice televisiva è stata avvistata a Ibiza in compagnia del pugile di Rozzano, in atteggiamenti decisamente affettuosi. Ed ora lo stesso campione Ibf dei pugili supermedi, 27 anni, ha voluto spiegare che tipo di rapporto ci sia tra i due. La rivista Chi aveva pubblicato diversi scatti di Diletta Leotta e Daniele Scardina a bordo di una lussuosa barca, al largo di Ibiza. Alcune foto erano assolutamente inequivocabili, con dei teneri baci tra i due. Il pugile, noto anche col soprannome di, è stato contattato dalla Gazzetta dello Sport e, dopo una prima risposta evasiva («Non rispondo a nessuno, no comment»), ha ammesso di avere un'amicizia molto speciale con la bella conduttrice.«Sono single, mi sono lasciato a gennaio, che male c'è?» - ha spiegato- «Diletta è venuta a presentare un mio incontro e ci siamo conosciuti tramite amici. E poi... si vede nelle foto. Sì, è un'amica speciale». Secondo la rivista Spy, l'amico in comune che avrebbe fatto conoscerea sarebbe il rapper Gue Pequeno.L'inizio di una storia o solo un'avventura balneare? Forse è presto per dirlo. Solo col tempo potremo sapere seriuscirà a ritrovare l'amore, dopo l'addio a. Quest'ultimo ha già ufficializzato una nuova relazione, con l'attrice