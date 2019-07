Diletta Leotta in vacanza a Ibiza col pugile Daniele Scardina, mentre l'ex Matteo Mammì si fidanza con Anna Safroncik

Mercoledì 17 Luglio 2019, 19:15

Mentre il suo ex Matteo Mammì è impegnato in vacanza con la nuova compagnia, l’attriceha deciso di trascorrere una romantica vacanza sul mare di Ibiza felicemente accompagnata dal suoLe voci infatti sono confermate e la conduttrice Sky fa ufficialmente coppia col pugile Daniele Scardina, 28 anni, campione del mondo IBF dei Pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto” e dopo i primi scatti che li vedevano passeggiare nottetempo per Milano, arriva “Chi” che li sorprende mentre si scambiano coccole sul mare di Ibiza a bordo di una barca.La passione nella nuova relazione di certo non manca e tra un drink, un bagno e uno scatto dallo smartphone i due si scambiano caldi baci sotto l’attento obbiettivo del paparazzo. Daniele e Diletta ora sono tornati ai rispettivi impegni, ma presto riprenderanno la vacanza di coppia…