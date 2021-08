Diletta Leotta, maxi festa di compleanno per i 30 anni ma crisi con il fidanzato Can Yaman? Le foto non lasciano dubbi

Sarà finito l'amore tra l'attore turco Can Yaman e la showgirl Diletta Leotta? Nessun annuncio ufficiale di rottura, nessun messaggio dei diretti interessati sui social, ma da settimane la coppia non si mostra insieme. Neanche per un'occasione speciale come i festeggiamenti per i 30 anni della Leotta. La conduttrice di Dazn, che compie gli anni oggi, 16 agosto, nelle scorse ore ha dato il via alla sua festa di compleanno nel catanese, in attesa dello scoccare della mezzanotte. Della star turca, però, nemmeno l'ombra.

Leggi anche - Selvaggia Lucarelli, vacanza da incubo nel "lato oscuro" di Noto: «Vergognoso». Il sindaco risponde, gli utenti sono con lei

La festa, organizzata in grande stile da Diletta, si è svolta nel giardino della villa dei suoi genitori. Un white party da favola a bordo piscina. La neo 30enne non si è fatta mancare nulla: musica, cibarie di ogni tipo, abiti sfavillanti, come il suo minidress scintillante, con un bustier a mettere in risalto la sua forma impeccabile e una gonna corta dallo spacco profondo. Si sono esibiti persino ballerini e acrobati. Presenti anche alcuni vip come Elodie, che si esibita in un piccolo show canoro, Rossella Fiammingo, reduce dal bronzo olimpico, e Daniele Battaglia che ha fatto un discorso per la collega.

Impssibile non notare l'assenza dell’attore di DayDreamer, che ha suscitato non pochi rumors, soprattutto tra chi non ha mai creduto alla veridicità di questo amore. Quale sarà la verità?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA